《生死狙击2》抢先体验现已开启！

亲爱的狙友们，激动人心的时刻终于到啦！《生死狙击2》抢先体验版本现已正式发行！

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【进入游戏商店页面，将游戏加入库中，下载完毕即可开始畅玩游戏！】

致各位生死之交

一路走来，离不开各位狙友的耐心陪伴，让《生死狙击2》完成了焕然一新的蜕变！尽管游戏迎来了抢先体验版本的发行，我们深知当前仍存在许多不足亟需我们进一步的打磨和优化。我们非常欢迎大家在抢先体验阶段不吝赐教、建言献策，生死狙击2项目组将会认真聆听、逐条评估大家提出的每一条建议与反馈，积累经验夯实脚步，尽一切努力为大家带来更好玩、更流畅、更高品质的游戏体验！

抢先体验版本内容如下

经典复刻 热血延续

传承IP经典，热血重燃。游戏沉淀九年IP精髓，继承特色玩法和经典地图，极致还原竞技快感。本次抢先体验版本重磅回归比伯、荣耀AKM、如意火铳等人气角色与热门武器，全方位升级超五亿玩家的枪战体验。

焕新战场 沉浸体验

战场新升级，畅爽体验。抢先体验版本提供经典竞技、萌趣大头、劫掠战场等种类丰富、选择自由的全模式玩法，新增变异2.0模式、星尘乱斗模式及50人团战模式，探索更多枪战可能。同时开放所有近未来主题场景，革新美术与音频品质，影视级别的视听效果带来超预期享受。此外玩家还能体验到包体、流畅性、枪械手感、角色动作等方面的基础优化内容。

丰厚豪礼 燃情助力

领多重好礼，助力战局。抢先体验版本不设配置拦截，五档画质兼容、超低上手门槛，次世代战场低配也畅玩！登录游戏、完成任务即可获得金币道具、史诗皮肤及角色等海量奖励！

战场已于中午12时准时开放，狙友们可以立刻下载游戏，即刻畅玩！