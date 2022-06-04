自定义难度来啦 端午大版本更新公告

各位勇者们，大家节日快乐！

非常抱歉这一次的版本更新来的有些晚，让大家久等了，在这个星期的开发过程中，我们实现了比以往更高效的多方面的内容迭代和制作，一不留神肝久了……以下是本次更新的内容，希望大家能满意，如果在游玩过程中有什么想说的，请来Q群找我们吐槽：

首个全新模式——自定义难度的更新

我们曾经在早前的版本更新计划里告知过各位玩家，之后的《勇者赶时间》会带来诸多全新的模式。

而自定义难度模式，就是首个面向已经通过所有当前阶段难度的玩家的全新模式。

在这个模式下，你将可以随心所欲选择搭配自己想要挑战的难度来进行游戏，从而获得全新的体验。

需要注意的是，该难度目前的解锁条件为：成功通过难度15后开放。

新增装备：

本周的更新我们依然带来了一批新增的装备，它们分别是：

名称：贪吃蛇吊坠

效用：洗牌时间减少1秒

名称：疯狂征兆

效用：敌方冷却时间-2秒，卡牌预备区时间-1秒

名称：芳香草叶

效用：疲劳卡进入手牌后只保留14秒

一系列美术视觉效果的增强，这包括以下内容：

重新制作了开场动画的表现形式，为之后的的重大改动打下表现的基础；

对勇者技能学习界面进行了品质提升；

针对主界面和大地图上目的地简介窗口进行了品质提升；

强化了卡牌描述的视觉效果，现在卡牌的可读和美观进一步增强啦。

以上就是本周的新增内容，我们这之后依然会以这样的更新频率和品质来继续提升游戏，也希望大家可以多提意见，多多支持我们。

最后，祝愿各位勇者端午安康、节日快乐！

开发团队敬上

2022年6月4日