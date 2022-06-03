2022年6约3日更新说明

根据首日游戏反馈，做了较大的游戏内容调整与更新，如下：

1、修改主菜单界面文字对比度，更加清晰

2、修改载入场景文字对比度

3、修复国君回到都城，外界图标不伴随消失的BUG

4、修改主界面大地图放大时UI文字对比度，使其更加清晰

5、整体增大大地图上人物、图标文字的字号，方便辨识

6、在大地上标注神医，方便玩家国君在患病的时候，更容易寻找到神医

7、重新调节放大缩小视角，玩家将可以进一步放大观看游戏模型

8、加入诸侯大战说明，方便玩家了解诸侯大战的结束条件；

9、在城邑信息面板中，加入城邑拥有资源对人口的加成效果；

10、在城邑信息面板中，加入饥荒与瘟疫的影响效果说明

11、在城邑面板中，加入土地肥沃度说明

12、在城邑内部的单独建造面板中，加入各建筑设施的作用说明

13、建筑板块，重置功能建筑与景观建筑的功能说明，方便玩家了解

14、调整模型动态旗帜扬动幅度

15、同步蛮夷入侵之时，实力对比的蛮夷剩余可用作战人数，方便玩家了解，蛮夷还剩多少人数

16、调整自然光照，剔除前一个版本中的泛黄不自然光照效果

17、适当放大大地图上的战车军阵

18、重新设置诸侯大战发生时的信息提示框内容

19、视野在最低点，添加滚动鼠标滚轮可以旋转的功能

20、重新布局城邑信息框中部分UI层次，方便玩家操作

21、在城邑信息中，添加瘟疫或者饥荒时发生的动态提示效果，方便玩家及时了解城邑是否处于这两种状态