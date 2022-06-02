《春秋》今日登陆Steam！

《春秋》已在今日下午15:00在Steam上线，首发折扣后49元。

梦回两千多年前的华夏大地，诸侯割据，分合不断。你将作为其中一国的国君，或直面风云诡谲的朝堂和战场，治国攘夷平天下；或偏居一隅保境安民，感受乡野城镇的风土人情。相同的时间，不同的轨迹，你是否能做一国明君，成就一番伟业？

回溯千年，接任一国国君，亲自见证激动人心的历史转折，领略磅礴壮丽的春秋风貌！