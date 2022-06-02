游戏更新 - 2022.6.2

大家好啊，此次更新为对游戏体验的继续优化，具体如下：
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上次更新对初始血量的调整未起作用，玩家现在的初始血量已调整为4点。
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修改了部分描述错误的文本。
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调整了锻刀的机制。
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修复了面包超过饥饿度上限的问题。
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增加了一些不明显的存档点的提示。
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修改了找回物品的比例。
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调整了翻滚与格挡的初始体力消耗。
欢迎大家加入 QQ群：707263555 以反馈任何想法。
希望你玩得愉快！0v0
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上次更新对初始血量的调整未起作用，玩家现在的初始血量已调整为4点。
修改了部分描述错误的文本。
调整了锻刀的机制。
修复了面包超过饥饿度上限的问题。
增加了一些不明显的存档点的提示。
修改了找回物品的比例。
调整了翻滚与格挡的初始体力消耗。
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