游戏更新 - 2022.6.2

大家好啊，此次更新为对游戏体验的继续优化，具体如下：

上次更新对初始血量的调整未起作用，玩家现在的初始血量已调整为4点。

修改了部分描述错误的文本。

调整了锻刀的机制。

修复了面包超过饥饿度上限的问题。

增加了一些不明显的存档点的提示。

修改了找回物品的比例。