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只兔：不灭的勇者 update for 2 June 2022

游戏更新 - 2022.6.2

Share · View all patches · Build 8856445 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

大家好啊，此次更新为对游戏体验的继续优化，具体如下：

  1. 上次更新对初始血量的调整未起作用，玩家现在的初始血量已调整为4点。

  2. 修改了部分描述错误的文本。

  3. 调整了锻刀的机制。

  4. 修复了面包超过饥饿度上限的问题。

  5. 增加了一些不明显的存档点的提示。

  6. 修改了找回物品的比例。

  7. 调整了翻滚与格挡的初始体力消耗。

欢迎大家加入 QQ群：707263555 以反馈任何想法。

希望你玩得愉快！0v0

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