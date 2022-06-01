挂机神话 圆饼行动作战进度

挂机神话上架小半年以来 — 承蒙萌萌们的厚爱与调教，我们已经收到大量有用、好玩的建议并为这些建议新建了大大小小数十个新建文件夹（不）；这里将几个已经圆了（已经完成）的大饼以及历史更新记录罗列出来，让新到的小伙伴对之前更新有个大致的了解，同时也公布一下未来一段时间的更新计划（然后再继续担待与调教，好好等狮子继续圆这块大饼！）

Q群：

622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

祝各位 修士 女修 仙人 仙女 魔人 魔女 妖修 妖姬 猛鬼 女鬼 傀儡

摸 鱼 愉 快 ！

上架以来，几大玩法更新：

#【入界】2月14日，挂机神话借此情人佳节，让玩家们可以进入装备的洞天中调教器灵，以提升装备等级！

#【天材地宝】2月18日，玩家能通过使用天材地宝增加角色的潜力值，让一个低品质角色渐渐成长为高品！

#【追猎】2月25日，修真者将跨越万界挑战那些动态调节等级的大异兽，日翻牠们后将获得丰厚资源！

#【老板键】2月28日，又是周一，九流程序仔终于送出一个老板键F9，让大家好好报答老板对自己的恩泽！

#【三千大道】3月4日，开放游戏角色等级上限，大家一起来玩牠个天荒地老！

#【黑市】3月11日，万界黑市开张，各类稀奇古怪的道具/珍稀资源将陆续上架，存足灵气去买买买吧！

#【秘境】4月1日，秘境现世，各位大能现在能定位一个秘境，通过扫荡这些荒古洞天内最为强大的生物 —— 以获得最为强大的秘藏！！！

#【化身】4月3日，新增【自创角色】功能，客制化一名属于你的主角化身（或代言使徒）！！！

#【企业】4月15日，现在各位大能在一线厮杀时，可以享受到企业最有保障的后勤支持啦。企业涵盖种植、炼丹、培训、研发等多个领域，全方位无死角提升摸鱼体验！！

#【古宝】4月-5月，【真武】【兵主】【昆仑】【奇门】【两仪】相继现世

#【特遣】5月31日，现在萌萌们能将总部里的混子们委派成特工，让他们前往万界大荒之中出差进行特别行动啦（压榨他们的每一分价值吧！）

接下来一段时间，准备去圆的大饼预告：

#【特遣】玩法完善、更多种类的古宝套装、【成就系统】、【混沌秘境】、【好友直连】、【新建文件夹】x 10086

历日更新补丁：

0.220601

#为【特遣】界面的部分属性添加了作用描述

#修正一个特遣行动时成功概率会变的问题

0.220531

#【特遣】结束后能及时将特工从行动中抽身了

#修正【特遣】结果显示错误的问题

#优化【特遣】界面多处操作逻辑，让其更易用及更容易理解

0.220530

#开启【特遣】基本功能

#实装第一批【特遣】白、绿、蓝品质行动

0.220529

#万界【特遣】大型施工现场开放

0.220528

#优化26/27日更新之排序算法，使其在低配置机子上也不再感觉顿卡

#修正百战·辟邪白泽更新后，对战百战·古修剑灵时可能出现数值出错的bug

0.220527

#于法宝页面追加按种类排序功能（与斗魂的按名称排序统一改为按 种类整理）

0.220526

#于斗魂页面添加按名称排序（按类型排序）功能

0.220525

#优化使用散功功能时的操作体验

#现在散功后会自动重新给角色上锁了

0.220524

#调整炼丹界面的分子与分母，提高数学素养

#加入部分协助排bug的玩家的相关彩蛋，感谢有你们（狗头

0.220523

#新增boss百战·辟邪白泽，现在此异兽会出现在追猎券的信息中了

0.220522

#修复【两仪】【奇门】套装装备在无功法角色上时会出现的bug

#更新【两仪】套装相关的部分文案描述，令其更容易理解

0.220521

#洪荒古宝【两仪】现世

0.220520

#修正水系进攻功法关于进攻驱散的数值显示问题

#更新部分文案，尝试让一些属性更易被理解

0.220519

#增强【兵主】第三条词条效果

#洪荒级别的古宝现在会在UI上显示为洪荒古宝了

0.220518

#洪荒古宝【奇门】现世

0.220517

#龙魂在用于古宝觉醒时能自动判断使用数量并自动进行批量化操作了

0.220516

#999级后关卡的强化词条现在会在鼠标停放在出击按钮上时显示了

0.220515

#更新秘境层数上限设定，使之不再与世界等级挂钩

0.220514

#【洪荒秘境】开放，通过升级【企业】秘境考古2级进入

0.220513

#更新【企业】秘境考古1级功能，通过此功能可额外获得小额的秘境情报

0.220512

#现在出售古宝能返还半数的已使用龙魂了

0.220511

#更新部分秘境相关UI与操作，为后续内容作铺垫

#修正古宝【兵主】某些情况下第三条词条显示丢失的问题

0.220510

#更新秘境UI中关于秘境情报获得的说明

#更新【昆仑】套装一个词条文案

0.220509

#稳定化秘境情报掉落

#修正【昆仑】第三词条能作用于治疗的漏洞

0.220508

#古宝【昆仑】套装现世

0.220507

#出售秘境情报时秘境数量会及时显示到UI上了

0.220506

#简易百科内更新部分极限数据

0.220505

#去掉百战山魈王的高抗性词条，将其削下神坛

0.220504

#实装【企业】【追猎技术】功能

0.220503

#修正命中减防代码，现在命中减防不能将对方免伤减至负数导致出现数值异常或帮敌人加血的情况了

0.220502

#实装【企业】【刷子行会】功能

0.220501

#实装【企业】【本族教育】功能

0.220430

#修正【兵主】现世后，点燃挂不到怪物身上的bug

#调整【兵主】第三条词条文案描述

0.220429

#古宝【兵主】套装现世

#实装抗性对dot类效果生效

0.220428

#现在【炼器军工】出产的保底红装可以自行选择上锁与否

#修正通过使用龙魂升级角色后境界的显示错误问题

0.220427

#修正秘境一些层数不能正确掉落龙魂与古宝的错误

#正在入界的装备不能通过读取配装穿戴在身上了

#新增【属性】面板内关于治疗驱散、攻击驱散的正确说明

0.220426

#炼器保底3词条红装自动上锁，让之更易辨析

#优化一次炼器999件的代码逻辑，降低顿卡的几率

0.220425

#实装【炼器军工】3级升级功能（3词条赌狗机制）

0.220424

#实装【炼器军工】1、2级升级功能

0.220423

#更新部分近期内容至简易百科

#新增【企业】界面新手提示功能

0.220422

#实装【企业】【戏精培训】功能

0.220421

#增加龙魂用于装备升等时增加的入界次数数值

#修复在企业内收获的天才地宝没能即时计算并用于炼丹的问题

0.220420

#完成【下界调教】，通过升级此功能让入界速度大幅度提升

#完成【制丹药业】3级功能，改颜丹、塑形丹出炉

0.220419

#修复战斗中可能导致dot不能累加的问题

0.220418

#完成【丹房宝地】1、2级实装，现在可以通过升级【制丹药业】开启炼丹功能了

0.220417

#【修真农业】3级后，能使用一键种植与一键收获功能了，将摸鱼进行到底

#修复某些情况下打开企业界面却跳转到黑市的错误

0.220416

#实装【企业】【修真农业】升级功能，现在可以投资拓展你的药园啦

#修改洗点丹品质为橙（为后续灵材分类作铺垫）

#修正关于水系功法的某个较为逆天的bug

0.220415

#万界【企业】大型施工现场开放

0.220414

#改良阅览装备在角色身上的古宝时因属性栏过大而影响卸装的问题

0.220413

#从黑市中购入的装备（武器/战衣）现在会默认为上锁保护状态，尽一步减少意外售出的可能，让操作更为摸鱼

#百战boss奢比尸王登场，现在黑市中有可能刷新关于这只新异兽的追猎情报了

0.220412

#装备对比栏现在能正确显示激活后的古宝效果了

0.220411

#修正真武套装血量增加异常的错误

#龙魂不再能对已完全觉醒的古宝使用了；避免浪费龙魂

#现在古宝使用龙魂后若激活了套装效果，能马上刷新角色属性了

0.220410

#修正真武套装部分UI显示错误

#修正真武套装最后一条效果的触发错误

0.220409

#实装【古宝套装】玩法，实装龙魂觉醒古宝效果，【真武】系列套装现世

0.220408

#更新内置简易百科关于秘境、创造化身等系统说明，并补充说明某些属性机制

#更新自动出售功能内过滤法宝/过滤斗魂等说明，避免部分萌萌因为理解错误而导致一直出售斗魂/法宝

0.220407

#规则化秘境强化词条的生成规则，减轻打秘境时的换装压力

0.220405

#为秘境界面的信息增加弹字说明

#修正角色在未穿武器/战衣时依然能使用龙魂升级而导致浪费的bug

0.220404

#实装龙魂提升装备等级效果

0.220403

#新增【创造化身】功能

0.220402

#修正【秘境】玩法中一个关于秘境情报的bug以及有时秘境UI显示不全的错误

0.220401

#【万界】【秘境】现世

0.220331

#百战·古修剑灵登场，现在黑市内有几率出售此强大boss的追猎情报了

0.220330

#黑市内1级武器、战衣现在有几率出现3伤害词条了

0.220329

#新增【攻击驱散】触发后，追加一段伤害效果

#新增【治疗驱散】触发后，追加一段治疗效果

0.220328

#在简易百科中添加世界等级与【入界】的关系说明

#修正某个编队功能相关的bug

0.220327

#新增【总部】【属性】面板保存/读取配装功能，实现一键换装

0.220326

#新增【总部】【属性】面板首次拉下教学提示

0.220325

#世界等级900以上之后，循环摸鱼任务变为了奖励一定灵气

#增加出击界面部分按钮说明

0.220324

#新增编队功能，现在在【出击】界面能很方便地保存/读取最多3个队伍配置了

#修正某个突破功能的bug

0.220323

#上架黑市角色，现在黑市内有机会刷出万界中的优秀菁（炉）英（鼎）了

0.220322

#实装战斗中进行闪避的【闪避】字样，为【秘境】出现后，可能的新build作铺垫

#将洗点丹默认为锁定状态，让之在仓库中更加好认，降低误食概率

0.220321

#六道尸魔于追猎情报中返场（请谨慎消费）

#修复某些UI界面字体空白的bug

0.220320

#调整入界机制，缩减装备升等从1级到999级所需时间

#黑市上架追猎情报，百战·剑羽狂狮首秀登场

0.220319

#为存档增加保险，如遇炸档情况，入群找狮子可以将档案回溯上一次位面潮汐了

#修复洗点丹可能会导致总潜力丢失几点的bug

0.220318

#黑市上架洗点丹，能让角色按当前总潜力点重新分配各属性潜力

0.220317

#调整百战首领难度，让其体验更加平滑

#下降百战首领先机，让肉更容易先手拉住

#固定化新档第一只挑战的百战首领为镇岳当康

0.220316

#推出在steam好友列表展示世界等级功能

#修正出击界面部分文字显示不存的bug

#添加部分玩家彩蛋

0.220315

#为黑市上架新情报，现在黑市中有几率刷出能额外进行一次招新大会的情报了

#添加斗魂存储上限至1600个（共80页）

0.220314

#为黑市上架新情报，现在黑市中有几率刷出能令位面更新的情报了

#更改命中属性公式，增加命中率，为后续玩法作铺垫

0.220313

#细微提升战斗节奏，增加游戏爽度

#优化战斗爆数字特效，使其更加流畅

#置换一些百战boss的出场顺序，铺垫后续玩法

#在内置百科里添加部分公式

0.220312

#细化部分百科说明

0.220311版本信息

#万界【黑市】隆重开张，实装黑市玩法

0.220310版本信息

#进行优化，降低cpu占用

#进行优化，降低老板键状态下各资源消耗

0.220309版本信息

#调高本版本后获取的武器与战衣的出售价值

#修正散功后境界显示异常的bug

#为百战六道尸魔添加简易的攻略说明

0.220308版本信息

#修正世界等级突破999后按级出售滑条出现调皮不听话的BUG

0.220307版本信息

#添加招新大会红点提示功能

0.220306版本信息

#内置一个初版的简易百科

0.220305版本信息

#dot伤害不再会被反伤

#被dot击杀的目标不再会在临死前挥出最后一击

0.220304版本信息

#绝地天通曰无路，三千大道说正途。将角色等级开放至本游戏极限

#进行cpu使用率上的小幅度优化

#修正入界系统一些bug

0.220303版本信息

#下调装备入界升级所需次数，调整入界怪物强度

#追猎boss新手福利期结束，600级前掉落回归正常

#实装自动出售过滤法宝与过滤斗魂功能

0.220302版本信息

#为万界按钮增加红点提示功能

#实装命中看破反伤效果

0.220301版本信息

#新增万界追猎boss，百战·吞岭巴蛇

#修正人物属性面板某些bug

0.220228版本信息

#实装老板键功能

#增强新出产战衣血量

0.220227版本信息

#为万界追猎boss增加一件红装保底掉落

#为橙色品质以上的全售按钮添加二次确定

0.220226版本信息

#优化群疗算法（优先对血量比例低的目标施放）

#为新档增加3个天材地宝

#修复某些【追猎】界面UI上的bug

#修正追猎玩法某个bug

0.220225版本信息

增加【万界追猎】玩法，BOSS返场

0.220224版本信息

#新增一批角色特性

#新增一批杂物（法宝）物品名文案

0.220223版本信息

#添加炼器界面某处文案说明

#修正部分情况下装备属性一直滞留在屏幕上的bug

0.220222版本信息

#修正突破999级后炼器与出击界面的滑动条错误

#让按等级出售不再作用于 法宝、斗魂与灵材

#细化炼器界面出紫装以上的不同音效

#致死效果将作用于命中恢复与行动恢复

0.220221版本信息

#在删除档案操作时新增一个二次确定保险

0.220220版本信息

#改循环摸鱼任务为可累积10000次胜利次数

#修正部分文案

0.220219版本信息

#优化阵型（前后排）相关算法

#修正招募界面一处UI小错误

0.220218版本信息

#新增【天材地宝】（角色升品）系统

0.220217版本信息

#增加返回主选单功能（游戏内按ESC弹出菜单内操作，返还前会进行自动保存）

0.220216版本信息

#增加仓库内点选物品与已装备物品对比功能（适用于武器、战衣、法宝）

0.220215版本信息

#强化单体功法，选择后伤害增加20%

#增加按ESC后选择音效开关功能

0.220214版本信息

#调低入界升级装备所需次数（已进行过入界的装备只能在进行一次升级后刷新这个次数）

#被锁定保护的装备现在在仓库内显示上锁图标

#修复部分入界功能bug，现在入界与挂机/突破之间可以流畅切换了

情人节版本信息

#增加【入界】功能；调教你的器灵以装备升等

#优化角色栏位置调整操作

#略微提前了新档中第一次招新大会的时间

0.220212版本信息

#增加角色栏角色位置调整功能

#调整部分999级后关卡数据

#将总部中存在的角色上限限制在60个，已存在的角色不受影响

0.220211版本信息

#调整部分词条数值的生成规则

#为炼器界面增加掉落紫装以上的音效

#修正了一个群攻相关的bug

#修正散功后学医不能救队友的bug

#增加装备页面翻至最前/最后功能

0.220210版本信息

#增加物品保护功能，开启保护后则不再意外出售

0.220209版本信息

#更改散功功能，不再消耗灵气，并返还50%总灵气

#增加了主线任务的灵气收获

#调高了招新大会获得高品质角色的概率

#修改部分主线任务链的BUG

0.220208版本信息

#优化了(兵解)角色解雇按钮的UI位置

#修正部分错误文案

#出击界面现在显示出击角色的品质颜色

#加快部分界面的滚轮速度

#调整战斗中血量数值UI（摆正分子分母）

#挂机神话抢先体验版上架