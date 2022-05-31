《巫女契约》 22年5月31日0.871版本更新公告

看更新量就知道我这个版本肝吐了（）

新增内容

1.新增了剧情的第三章、第四章（至打开异界之门以前）

2.新增了第四章的关卡（打开异界之门时，需要与流亡在异空间的恶魔作战）

3.新增了前四章的世界观设定

数值和机制调整

1.所有关卡的资源产出形式统一改为了击杀掉落，不再区分固定产出和掉落产出

2.调低了所有小怪的血量；调高了所有精英怪的血量

3.设置护盾能量上限为5，不再能无限往上刷

4.【事件】关卡新增了根据通关速度追加额外奖励的功能，速通时最大可获得4个碎片/关。根据关卡类型不同分别以开启宝箱和击杀BOSS为结算点

5.【伊江安】的初始武器由【铁剑】替换为新武器【太刀】，【太刀】的攻击力更低，但闪避更高

6.【静希寺】的初始武器由【暗器】替换为新武器【苦无】，【苦无】的攻速更低，但命中更高

其他调整

1.祭祀场景替换了新的音乐

2.部分武器替换了新的原创图标，为下个版本的武器锻造做准备（游戏内的数据实际已经开始区分武器类型了）

3.延后了【体能训练场】的解锁时间点

4.关卡【探索：格里高利2036】的出场人数追加为4个

5.由于和新剧情冲突，暂时移除了第一次防守战教学

6.略微下调了【探索：格里高利2036】中随机场景的障碍物数量

7.在代码中优 化了一部分结算节点，使游戏更流畅、出现bug概率变小，但可能导致一部分老存档出现问题，大家不要惊慌，多往后推一点数据就会刷新了

修复bug和游戏优化

1.补充了羽留衣在战斗和数据窗口中的立绘

2.序幕（下）的骷髅怪补充了立绘资源（雀石没有经费了，从CC0立绘库里随便拿了一个出来顶……）

3.优化了娑莉莎战斗立绘尺寸过大导致错位的问题

4.优化了关卡通关条件的描述使之更符合游戏内容

5.修复了世界观界面的UI显示错误

6.优化了第一章胜利时的剧情表现，现在会先播放对话再弹出胜利弹窗

7.修复了几处剧情中的错字

8.修复了第二章立绘错位的问题

9.修复了第一次进入据点时对话显示错误的问题

10.修复了战巫女预览图错误的bug

11.修复了德瓦勒芙战斗立绘错误的bug

12.修复了娑莉莎第一次入场时血量不满的bug

13.修复了第二周【战技训练场】、【建设村子】出现时会显示为new的bug

14.修复了【埃希妲】有两个【燕返】指令的bug

15.修复了偶发战斗开始时空气中出现技能的bug

16.修复了部分存档无限防守战的bug