《R2Beat：音速觉醒》6月1日维护公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：
《R2Beat：音速觉醒》将于2022年6月1日上午10:00进行停服维护，预计维护时间6小时。
维护期间无法登录并进行游戏，对此给大家造成不便，敬请谅解！
本次维护内容为修复部分已知bug，优化了游戏体验，特惠礼包轮换更新，商城道具、服饰上新，魔法球抽奖更新。
其它问题及优化，我们也将持续处理，衷心感谢大家对我们的支持与关注！
维护开始时间：2022年6月1日10:00
预计维护结束时间：2022年6月1日16:00
特惠礼包限时轮换内容：
第一档：“贪吃虎酱”套装、“贪吃虎爪”饰品
第二档：玩伴信物“潘多拉之心”
第三档：“Xya清雪馥郁”套装、“Xya清雪香水”饰品
商城上新服饰内容：
“粉爱情深”套装
“粉爱情深”饰品
“棒球love粉色”套装
“棒球love灰色”套装
“蓝色星辰”套装
“萤光闪闪”套装
“青春少艾”套装
“橘子少年”套装
“樱桃果果”套装
“非主流”套装
“橄榄玩伴”套装
“纯情房东”套装
“唐小鸭”套装
商城上架道具：
玩伴背景框-瑰香之恋
玩伴背景框-剪纸传情
玩伴背景框-彩虹音符
玩伴背景框-冰镇西瓜
玩伴背景框-闪耀沙滩
玩伴背景框-水族馆
纯真爱恋角色框
云端彩虹角色框
童游天际角色框
远端童话名片卡
轻松一刻名片卡
彩虹天堂星间飞行
深海悠游星光漫步
情侣宠物Mino绵绵/软软
情侣宠物萌动毛球
宠物银彩流光恶魔
宠物黑恶魔
挚友宝石温时刻金情
挚友宝石永恒之轮
玩伴信物绯红霓澈
玩伴信物爱情时刻表
好友上限卡
游戏Bug修复：
改名卡增加特殊字符限制
新增魔法球：
清爽夏天魔法球
夏夜紫罗魔法球
蜂恋花魔法球
Changed depots in devlop branch