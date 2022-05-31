《R2Beat：音速觉醒》6月1日维护公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

《R2Beat：音速觉醒》将于2022年6月1日上午10:00进行停服维护，预计维护时间6小时。

维护期间无法登录并进行游戏，对此给大家造成不便，敬请谅解！

本次维护内容为修复部分已知bug，优化了游戏体验，特惠礼包轮换更新，商城道具、服饰上新，魔法球抽奖更新。

其它问题及优化，我们也将持续处理，衷心感谢大家对我们的支持与关注！

维护开始时间：2022年6月1日10:00

预计维护结束时间：2022年6月1日16:00

特惠礼包限时轮换内容：

第一档：“贪吃虎酱”套装、“贪吃虎爪”饰品

第二档：玩伴信物“潘多拉之心”

第三档：“Xya清雪馥郁”套装、“Xya清雪香水”饰品

商城上新服饰内容：

“粉爱情深”套装

“粉爱情深”饰品

“棒球love粉色”套装

“棒球love灰色”套装

“蓝色星辰”套装

“萤光闪闪”套装

“青春少艾”套装

“橘子少年”套装

“樱桃果果”套装

“非主流”套装

“橄榄玩伴”套装

“纯情房东”套装

“唐小鸭”套装

商城上架道具：

玩伴背景框-瑰香之恋

玩伴背景框-剪纸传情

玩伴背景框-彩虹音符

玩伴背景框-冰镇西瓜

玩伴背景框-闪耀沙滩

玩伴背景框-水族馆

纯真爱恋角色框

云端彩虹角色框

童游天际角色框

远端童话名片卡

轻松一刻名片卡

彩虹天堂星间飞行

深海悠游星光漫步

情侣宠物Mino绵绵/软软

情侣宠物萌动毛球

宠物银彩流光恶魔

宠物黑恶魔

挚友宝石温时刻金情

挚友宝石永恒之轮

玩伴信物绯红霓澈

玩伴信物爱情时刻表

好友上限卡

游戏Bug修复：

改名卡增加特殊字符限制

新增魔法球：

清爽夏天魔法球

夏夜紫罗魔法球

蜂恋花魔法球