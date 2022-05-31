挂机神话 20220531 万界特遣

#【特遣】结束后能及时将特工从行动中抽身了

#修正【特遣】结果显示错误的问题

#优化【特遣】界面多处操作逻辑，让其更易用及更容易理解

#以下为补上的【特遣】系统介绍及未来更新的方向预告（原本应该是昨天发的，但是特遣UI方面及数值方面涉及太多，做不及啦，现在特遣在UI上仍有潜在的小bug，如果影响到游玩，请来向狮子反馈）

万界【特遣】大型施工现场 新鲜出炉！现在萌萌们能将总部里的混子们委派成特工，让他们前往万界大荒之中出差进行特别行动啦（压榨他们的每一分价值吧！）

首发特遣玩法说明：

世界等级达到600级后，万界【特遣】开放，现阶段推出了部分白品、绿品、蓝品行动，奖励形式为纯灵气收益（这类品质的行动比较适合600-998级的萌新起家用，奖励的种类会在近日不断更新，因此大佬们可以多等几天，等狮子把后续的品质做出来再派遣特工！）

特遣后续更新：

#更高品质的行动

#比黑市内种类更多的奖励（包括但不限于散功丹、龙魂、甚至古宝！）

#更流畅更丝滑更摸鱼的玩法体验

ps制作人狮子的啐啐念：

狮子只想单纯做一个游戏人，不想做一个商人

狮子只想专心做出好玩的游戏，不想花太多精力和手段去控评

狮子因此只能使用最原始的手段

我滚地撒娇，求好评 求好评 求好评 求好评 求好评！

Q群：

622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴