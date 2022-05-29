挂机神话 20220529 圆饼出击

#开放万界【特遣】大型画饼现场，能点进去了（顶不住啦，相关的UI功能和数值实在太多，程序写了大半，为了避免出错现在所有功能都是锁死了还没能用的状态，狮子将会在接下来数天内逐步实装功能，全力圆这个饼）

Q群：

622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

周 末 愉 快 ！