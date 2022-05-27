【测试版本0.9.2.422】5.27更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

人物素材调整

这波对女修的脸型，嘴巴，鼻子，眉毛和眼影进行了调整。

修改了一些现有素材的同时还添加了一些新的素材。

这次调整除了继续优化之外还希望能够增加女修脸部素材的多样性，降低人物千篇一律的感觉。

这次我们也会继续在贴吧发帖收集意见，欢迎大家来吐槽。 门派大比后续剧情

在第30年的门派大比的决赛中会出现一些特殊NPC。

我们在大比结束后为这些NPC增加了一小段互动。

优化：

将倪家修士的天阶功法九转替换为了白帝剑诀。（旧存档的NPC需要提升境界才会完成替换） 现在在进行门派告示牌中炼器大会任务的过程中会获得器道的悟道经验。 优化了人物在战场中的显示效果，减少了锯齿。

Bug修复：

修复了存档读档可能会导致部分任务相关的传音符无法收到的bug 修复了九转灵蛇丹不能补充满血量的bug 修复了阴魂岛魂体形象缺失的bug

今日碎碎念：

最近的疫情逐渐平稳，感觉终于能见到黎明前的曙光了。

最主要的是伙食逐渐恢复正常，甚至能点到KFC了！感动！泪目！热烈鼓掌！

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案