BUG修复

1.修复了部分成就无法完成的问题：击杀陆吾和steam成就：喋血角楼<br>

2.第一封邮件不能立刻阅读的BUG

3.修改卡牌【祈祷】的描述

4.卡牌【宿敌】对一血英雄不生效的BUG

5.卡牌【回收】在抽牌堆和弃牌堆只有两张牌时不生效的BUG

6.羁绊【噩运】【赌徒】不生效的BUG

优化

1.整体更换了音乐和音效

2.增加攻击和受击音效

3.修改抽牌机制，减少弃牌所需时间

4.优化洗牌动画，提高游戏流畅度

5.场景优化



2022/05/27

《纵横》制作组