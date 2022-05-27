BUG修复
1.修复了部分成就无法完成的问题：击杀陆吾和steam成就：喋血角楼<br>
2.第一封邮件不能立刻阅读的BUG
3.修改卡牌【祈祷】的描述
4.卡牌【宿敌】对一血英雄不生效的BUG
5.卡牌【回收】在抽牌堆和弃牌堆只有两张牌时不生效的BUG
6.羁绊【噩运】【赌徒】不生效的BUG
优化
1.整体更换了音乐和音效
2.增加攻击和受击音效
3.修改抽牌机制，减少弃牌所需时间
4.优化洗牌动画，提高游戏流畅度
5.场景优化
2022/05/27
《纵横》制作组
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1.修复了部分成就无法完成的问题：击杀陆吾和steam成就：喋血角楼<br>
2.第一封邮件不能立刻阅读的BUG
3.修改卡牌【祈祷】的描述
4.卡牌【宿敌】对一血英雄不生效的BUG
5.卡牌【回收】在抽牌堆和弃牌堆只有两张牌时不生效的BUG
6.羁绊【噩运】【赌徒】不生效的BUG
优化
1.整体更换了音乐和音效
2.增加攻击和受击音效
3.修改抽牌机制，减少弃牌所需时间
4.优化洗牌动画，提高游戏流畅度
5.场景优化
2022/05/27
《纵横》制作组
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