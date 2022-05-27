0.6.133重大更新

--版本新增内容较多，预计会出现未知问题，我们会在收集到足够测试反馈后进行修改--

新增单位弧光

-100补给，中型反群体机器人，无法对空

外观更新

-霸主的模型全面更新

-霸主立绘更新

-火神立绘更新

2v2机器人

-现在允许房主在大厅的2v2对战中添加电脑玩家

电磁冲击调整

-战场技能【电磁冲击】和【巨型电磁冲击】现在会对护盾造成35000点伤害

光子涂层（光子投射）调整

-光子涂层现在不再抵抗骇客控制

-光子涂层时间从16秒延长至18秒

新科技

-多单位科技【装甲强化】

●效果跟随单位等级提升，每级降低受到的伤害X点(对骇客的控制进度无效)

-爬虫科技【进攻优先】

●攻击力上升200%，生命值降低30%

-弧光科技【蓄能攻击】

●装弹时间翻倍，攻击力上升300%

其他数值调整

-火神攻击力上调了18%

-野马攻击力上调了11%

-爬虫攻击力上调了13%

-火神【最佳搭档】的价格从100调整为50

-霸主【战地维修】的价格从200调整为100

-爬虫【酸性爆炸】的酸液范围从8调整为9

-霸主【光子投射】的价格调整为500

-凤凰【量子重组】 降价为200，重生时间从12秒变为14秒

其他

-现在所有护盾类科技、装置和装备都会明确标注护盾数值

BUG修复

-新人玩家没有名字的问题

-游戏卡死的问题

-短暂断线无法重连的问题

-观战结果异常的问题