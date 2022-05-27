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Steel Warzone update for 27 May 2022

0.6.133重大更新

Share · View all patches · Build 8821545 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
--版本新增内容较多，预计会出现未知问题，我们会在收集到足够测试反馈后进行修改--
新增单位弧光

　-100补给，中型反群体机器人，无法对空

外观更新

　-霸主的模型全面更新
　-霸主立绘更新
　-火神立绘更新

2v2机器人

　-现在允许房主在大厅的2v2对战中添加电脑玩家

电磁冲击调整

　-战场技能【电磁冲击】和【巨型电磁冲击】现在会对护盾造成35000点伤害

光子涂层（光子投射）调整

　-光子涂层现在不再抵抗骇客控制
　-光子涂层时间从16秒延长至18秒

新科技

　-多单位科技【装甲强化】
　　 ●效果跟随单位等级提升，每级降低受到的伤害X点(对骇客的控制进度无效)
　-爬虫科技【进攻优先】
　　 ●攻击力上升200%，生命值降低30%
　-弧光科技【蓄能攻击】
　　 ●装弹时间翻倍，攻击力上升300%

其他数值调整

　-火神攻击力上调了18%
　-野马攻击力上调了11%
　-爬虫攻击力上调了13%
　-火神【最佳搭档】的价格从100调整为50
　-霸主【战地维修】的价格从200调整为100
　-爬虫【酸性爆炸】的酸液范围从8调整为9
　-霸主【光子投射】的价格调整为500
　-凤凰【量子重组】 降价为200，重生时间从12秒变为14秒

其他

　-现在所有护盾类科技、装置和装备都会明确标注护盾数值

BUG修复

　-新人玩家没有名字的问题
　-游戏卡死的问题
　-短暂断线无法重连的问题
　-观战结果异常的问题

Changed files in this update

机甲扑克 Content Depot 669331
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