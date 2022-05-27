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Brave's Rage update for 27 May 2022

每周版本更新 - 0.915.1

Share · View all patches · Build 8821291 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

勇者们晚上好！

可能不少玩家已经发现，从本周开始我们的更新频率调整为一周一次了。但这并不代表我们开始懈怠，而是在迅速、高效地解决了非常多浅显但杂乱的问题之后，我们需要开始沉下心来处理一些复杂的、深层次的问题。这其中包括了美术素材的细化绘制、故事剧情的再构思、以及一些功能的增加或调整。
本次更新主要增加了三张新卡和一件新的装备，还有一些平衡性的调整和界面上的优化，希望玩家能感受并喜欢这些变化。

  • 重新绘制了战斗结束和游戏通关时的UI界面

  • 调整了开场故事的展现形式

  • 新卡和新装备闪亮登场！！
    【卡牌】恶魔牙箭：一张可以随着消耗后返回手牌，而提供愤怒层数的黄卡
    【卡牌】情绪塑造：一张可以根据增幅层数提供愤怒层数的蓝卡
    【卡牌】心如古井：一张可以把愤怒转化为增幅的卡牌
    【装备】雄鸡的嫉妒：一件击飞敌人后即可提供愤怒层数的装备（竟然飞的比我高？！）

  • 现有卡牌的调整
    【卡牌】杂耍：现在这张卡可以把整个弃牌堆洗进抽牌堆了
    【卡牌】全力一击/千锤百炼：调整为红卡，以提高唐吉使用时的效果

  • 第一次游玩时，需完成一次新兵训练才能正式开始冒险

  • 修复了真知铭文效果不正确的问题

  • 修复了地图任务奖励：没有食物时继续探险不扣生命 可能不生效的问题

欢迎前去体验今天更新的内容，希望大家能够喜欢！
虽然时间紧任务重，但我们还会继续好好更新，为各位带来更好的游戏体验。
再次感谢各位勇者一直以来对我们的支持。

开发团队敬上
2022年5月27日

Changed depots in test branch

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Brave's Rage Mac Depot 1124082
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