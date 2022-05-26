挂机神话 20220526 圆饼出击

#于斗魂页面添加按名称排序(同时也是按种类排序)功能，使用后能将不同种类的斗魂归类到一堆，方便整理啦（法宝页面的类似功能狮子看看能不能也弄出来，这些排序功能的算法说实话写起来总感觉智商不够用呀）

Q群：

622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴