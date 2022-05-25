《古剑奇谭网络版 海外版》5月26日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年5月26日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城更新

通宝商城上新：

通宝商城上架外装【童心软糖】：

成女、少女体型含【粉桃流心】【薄荷梨膏】【蓝莓蜜饯】【红樱浆果】4色，购买发型即赠同款软帽挂饰，购买外袍即赠同款挂饰【驰梦银河】；

成男体型为【粉桃流心】【薄荷梨膏】【蓝莓蜜饯】【豆蔻留香】，购买发型即赠同款软帽挂饰，购买外袍即赠同款挂饰【星藏兜兜】；

购买外装附赠外观动作【在线发糖】，账号下同体型共享。

通宝商城限时上架同款粉发【枫糖拔丝】，上架时间为2022年5月26日维护后~2022年6月2日维护前。

通宝商城永久上架挂饰【宵月飞练】【幽夜林行】【羚羚清歌】【松风鼠语】

☆活动更新

还璧欢歌

不好！砰砰蓬又在真实之境欺负其他小伙伴啦！照影田蜜蜜在逃……啊不，撤退到步云洲的时候，不小心把身上带的欢歌珏弄丢了，这可是世间孩童的欢笑声凝结成的晶石，对田蜜蜜来说是无价之宝！如果你能把欢歌珏找回来，可以在田蜜蜜那里换到不少好东西哦。

据说捡走欢歌珏的，都是玩包剪锤的好手，可以试试挑战他们，说不定就……

全地图寻找：曲小惜、墨知、素节、茶小乖、明远歌、风茗、乐天星、尚非乐、俄净、俄迟云、阳铃、唐看，以及枕剑仙乡·纸灵境中的其他前辈。 找到对应的包剪锤达人，对其使用【猜拳】技能即可开启一次包剪锤对决，赢得对决即可获得欢歌珏，每个包剪锤达人只提供一次奖励。

☆秘境更新

团队秘境豪侠挑战难度解锁：

琅泉界桥、太华秘境【豪侠】难度将在2022年5月29日中午12时开启。

☆通用调整

斗转星移效果调整：180的参悟进度增加75点，195的参悟进度增加50点。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年5月25日