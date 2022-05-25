挂机神话 20220525 圆饼出击

#优化使用散功功能时的操作体验（散功后界面不会调皮的弹来弹去了）

#现在散功后会自动重新给角色上锁了（防止过一段时候后再次误点了散功或兵解）

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！

Q群：

622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴