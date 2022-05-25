2022年5月25日服务器维护公告

尊敬的上仙们：

我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2022年5月25日10:00-12:00

维护范围：全区

更新内容：

1.5月25日—6月7日开放“端午乐排行榜”活动。

2.5月25日—5月31日开放“祝福宝藏众人寻、仙侠录双减YYDS、寻宝奇兵众人夺、仙侠狂欢乐无穷、幸运装扮半价售”活动。

3.5月25日—6月7日限时出售“迎端午庆61锦盒”。

4.新增部分羁绊。

5.师德值商店新增坐骑兑换。