5月24日 存档复制与其他优化

1、重做了存档的逻辑

以后完成主线后，粘贴之前的存档（本次更新前的存档不行），主页会出现继续游戏的按钮【存档地址在设置里获取】

2、优化了邮箱的点击判断（原来不管是岗亭还是气泡都能点进邮箱，偏偏点邮箱就不行

3、优化了信使的碰撞检测，可能也降低了双重施法（塞信）的概率

4、修复了英雄治疗等情况时的部分文本错误

5、新手教程不再强制需要完成，点进去就退出来也算完成

6、优化了家庭成员几个月不吃东西也只是感到饥饿的数值问题