【测试版本0.9.2.419】5.23更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

——————————————————————————————————————————

更新：

装扮功能

现在可以在洞府中更换自己的服装和发型了。 新增丹药易容丹

如果在装扮时使用易容丹，可以对人物的脸部五官进行调整。 人物素材调整

对女修的眼睛进行了调整，加大了眼睛的尺寸，调整了眼睛的位置。

还有一些奇奇怪怪的眼睛形状我们也会在接下来继续对它们进行重新调整。

如果大家有什么新的要吐槽的可以来贴吧，我们接下来应该会在每次更新后都开一个专属帖子收集意见的。 重新调整了固定NPC的形象

根据现有素材重新调整了固定NPC的形象。

优化：

将求援任务的初始触发境界调整至金丹中期及之后。 在初入东石谷的坊市中投放了宁州草集和天元药典（可以分别解锁一品和二品药材的药性）。

Bug修复：

修复了没有完成碎星商会任务老爷爷就不会醒来的bug 修复了混元仙体丹丹方和丹药描述不一致的bug 修复了龙宫中与煮海长老对话会卡死的bug 修复了无法从门派告示牌获得炼气筑基期弟子参加的炼气大会任务的bug 修复了门派长老无法正常交付任务的bug 修复了一些文案错误

今日碎碎念：

大家关于立绘的吐槽和意见我们已经收到啦。

接下去会针对这些吐槽和意见逐步做出调整的，目前的计划是先调整五官，在五官调整完毕之后调整身体。

至于大家担心的画不好的问题，我觉得duck不必，毕竟觅长生从这种充满槽点的状态中慢慢走到今天的，立绘嘛，确实不能算是难事。

如果还担心的话，可以去了解一下我们去年年初刚更新第二版立绘的时候的状态。

这大概就是毅种循环吧（望天

——————————————————————————————————————————

一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案