Normal Update and BUG fixed RELEASE1.91s

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因为这几天断断续续更新的东西很碎很多，我就按照这几推的版本号把更新内容说明一下

以下版本号为倒叙，越上面的越新

版本更新RELEASE1.9.1s

现在，任务交付面板提供了一键全部添加当前所选内容的功能(解决交付咲夜的跑腿任务时按断手的问题)

现在，稀客第一次吃到“自己给出的食谱”（交付任务）时的评价最少为绿(解决萃香等人给了炸猪排，你做给她她却嫌弃的问题)

地灵殿的道中BGM已更新至完全版，明天会更新OST

交付任务之前会消耗2倍的素材，现已修复

现在，和勇仪对话时，泡温泉的选项挪到较后的位置

添加了河城荷取的一个彩蛋(喂黄瓜必然橙评起，以前喂河童黄瓜河童不爱吃是意外！！)

调整了对话面板中“快进”和“跳过”功能的描述性文案

修复了勇仪三步必杀结界展开时闭店会卡死的问题

修复了恋恋惩罚符卡可能卡死的问题

修复了只拥有DLC2且不拥有DLC1的话打开地图面板有可能报错的问题

修复了科目一没有绿茶的问题

修复一处老板娘笔记 任务 筛选 以及 交付面板 的图层错误

版本更新RELEASE1.9.1r

修复了部分存档工作场景的BGM被锁定的问题

修复了老板娘笔记-图鉴-客人界面中的选择问题(解决之前如果两个客人离得太远，中间有空白，键盘或手柄会选不到的问题)

版本更新RELEASE1.9.1q

现在和古明地觉对话想起“怪诞料理大赛”时，不再有剧情演出，且结束时会回到地灵殿(解决重修的时候居然还有第一次的剧情很出戏的问题)

现在，DLC2怪诞料理比赛结束后，米斯蒂娅的位置改为旧地狱的温泉旁(解决怪诞比赛结束后回到家，大家以为已经过了一天，直接关机跑路的问题)

修复了部分存档任务开启后没有邀请函的问题

修复了在完成怪诞料理大赛的任务后重复挑战未开启的问题

版本更新RELEASE1.9.1p

修复了点击“新的开始”会黑屏的问题

修复了BOSS战唱片每次重修完后都会被重复添加的问题

版本更新RELEASE1.9.1o

移除存档中阿空羁绊被错误计划的事件或任务，根据当前最后完成的羁绊升级任务重置了阿空的羁绊等级

修正阿磷和觉"怪诞料理重复挑战"需要完成的事件/任务

修复了部分存档进入游戏会黑屏的问题

版本更新RELEASE1.9.1n