Normal Update and BUG fixed RELEASE1.91s

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因为这几天断断续续更新的东西很碎很多，我就按照这几推的版本号把更新内容说明一下
以下版本号为倒叙，越上面的越新
版本更新RELEASE1.9.1s
- 现在，任务交付面板提供了一键全部添加当前所选内容的功能(解决交付咲夜的跑腿任务时按断手的问题)
- 现在，稀客第一次吃到“自己给出的食谱”（交付任务）时的评价最少为绿(解决萃香等人给了炸猪排，你做给她她却嫌弃的问题)
- 地灵殿的道中BGM已更新至完全版，明天会更新OST
- 交付任务之前会消耗2倍的素材，现已修复
- 现在，和勇仪对话时，泡温泉的选项挪到较后的位置
- 添加了河城荷取的一个彩蛋(喂黄瓜必然橙评起，以前喂河童黄瓜河童不爱吃是意外！！)
- 调整了对话面板中“快进”和“跳过”功能的描述性文案
- 修复了勇仪三步必杀结界展开时闭店会卡死的问题
- 修复了恋恋惩罚符卡可能卡死的问题
- 修复了只拥有DLC2且不拥有DLC1的话打开地图面板有可能报错的问题
- 修复了科目一没有绿茶的问题
- 修复一处老板娘笔记 任务 筛选 以及 交付面板 的图层错误
版本更新RELEASE1.9.1r
- 修复了部分存档工作场景的BGM被锁定的问题
- 修复了老板娘笔记-图鉴-客人界面中的选择问题(解决之前如果两个客人离得太远，中间有空白，键盘或手柄会选不到的问题)
版本更新RELEASE1.9.1q
- 现在和古明地觉对话想起“怪诞料理大赛”时，不再有剧情演出，且结束时会回到地灵殿(解决重修的时候居然还有第一次的剧情很出戏的问题)
- 现在，DLC2怪诞料理比赛结束后，米斯蒂娅的位置改为旧地狱的温泉旁(解决怪诞比赛结束后回到家，大家以为已经过了一天，直接关机跑路的问题)
- 修复了部分存档任务开启后没有邀请函的问题
- 修复了在完成怪诞料理大赛的任务后重复挑战未开启的问题
版本更新RELEASE1.9.1p
- 修复了点击“新的开始”会黑屏的问题
- 修复了BOSS战唱片每次重修完后都会被重复添加的问题
版本更新RELEASE1.9.1o
- 移除存档中阿空羁绊被错误计划的事件或任务，根据当前最后完成的羁绊升级任务重置了阿空的羁绊等级
- 修正阿磷和觉"怪诞料理重复挑战"需要完成的事件/任务
- 修复了部分存档进入游戏会黑屏的问题
版本更新RELEASE1.9.1n
- 现在，重修DLC2挑战不消耗食材(解决想屡次挑战，结果还要报废好酒的问题，大家对食材好像还行，但是少一瓶十六夜，会难受的像丢了钱包)
- 修复了科目一食材不是给指定数量的问题
- 修复了部分存档读取后，任务界面会出错的问题
- 修复了成功通关DLC2挑战后，会卡在家里的问题
- 修复了英语语言下，邀请函的文本缺失的问题
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