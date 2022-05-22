【重大更新】统一画风的立绘增加和CG鉴赏模式发布

【EXS1重大更新计划】之1：统一立绘：新增20张以上 √ 之3：CG鉴赏模式√

1、Alimu姐已完成全部主要角色的立绘重做和补充，使得画风已经基本一致。未来有可能对一些出场较少的角色也进行立绘制作。

为不剧透，仅展示其中一张：



2、开放了CG鉴赏模式！其实之前真的不是说想要单卖什么原画集赚钱（真的赚得到吗？），而是作品中使用的一些插图为神位纷争HD游戏中的原图，特别感谢张亮总的授权，同意开放CG鉴赏模式，目前大家已经可以游玩了！

鉴赏模式示意图：



3.增加了两小处游戏中上卷的剧情，略微增加为下卷的铺垫。

可能对于已经游玩过本作的玩家来说，已经不太需要了，不过会对本系列后续作品和新手玩家游玩体验持续影响，感谢大家一直以来的支持！

注：如遇读取游戏存档等报错的情况，请运行游戏根目录的“删除存档.bat”清理旧版存档，带来不便非常抱歉！