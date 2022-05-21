每周版本更新 - 0.915

勇者们晚上好！
由于还要兼顾其他语言的支持，每周定期更新延迟了一天！实在抱歉！
但各位勇者一直不离不弃地在给我们提各种建议，真是让我们万分感动！
本次更新主要增加了新装备，还做了一些平衡性的调整，希望玩家能感受到我们在努力前进。
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优化了难度选择的界面
但是相应的功能仍在锐意制作中，希望大家再稍等片刻，也希望大家能够喜欢新的界面
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闪亮登场三个崭新装备！！
【装备】精纯外壳：一件可以提升法球卡效果的装备
【装备】恩师的教诲：一件可以随着重洗牌堆获得增幅层数的装备
【装备】真知铭文：一件可以随着大招施放获得增幅层数的装备
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现有卡牌/角色的加强
【角色】死神：我们增强了死神大招其中一个强化分支的威力
【卡牌】凝咒：由于触发条件较为困难，我们提升了它的效果
【卡牌】追猎长弓：现调整为不可强化
【卡牌】预兆之箭：现调整为不可强化
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修复了胖桑丘大招发动后偶尔会前跑两次的问题
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修复了多张卡牌强化后的显示不正确问题
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修复了难易度内容提示的显示不正确问题
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修复了之前新增的事件可能导致的锁死问题
欢迎前去体验今天更新的内容，希望大家能够喜欢，也请同时期待我们下周的重大更新！
虽然时间紧任务重，但我们还会继续好好更新，为各位带来更好的游戏体验。
再次感谢各位勇者一直以来对我们的支持。
开发团队敬上
2022年5月21日
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