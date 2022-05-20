Normal Update RELEASE 1.9.1m

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新增功能
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怪诞料理赛进行了彻头彻尾的难度更新
- 第一次怪诞料理赛，难度又一次大幅度降低
- 第二次重战怪诞料理赛的话，进行了难度分级，可以找觉进行开启
- 分为Easy(现在的初见怪诞料理赛难度)、Normal、Hard、Lunatic四个等级
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参加怪诞料理大赛的流程修改，变为需要领取参赛推荐函任务，每一个角色满羁绊时会给你推荐函，收集6份后找阿燐，可以触发挑战
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添加了音乐播放器夜间单曲循环的功能
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现在对话时用“ESC”或手柄的“Start”可以更有效率的跳过对话包了(重要！)
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添加了古明地恋的一个彩蛋
优化
- 妖梦和幽幽子的重战试炼添加了二次确认
- 夜间营业时添加了稀客讨厌料理Tag图标显示功能
- 怪诞料理大赛中添加了恋恋的登场特效
- 香霖堂的皮肤价格从50青蛙币变为25青蛙币，并且通过购买的玩家每件会返还25青蛙币
- 老板娘笔记 - 任务界面中可以进行筛选：开放任务/所有主线/所有支线/所有羁绊/全部任务，优化卡顿
- 菜谱不需要至少制作一次即可置顶
- DLC2地灵殿阿空会在第一天出现
- 饕餮尤魔的奖励符卡BUFF 刚欲·饕餮盛宴 修改为时间叠加型BUFF
- 调整了帕露西羁绊LV2需要交付的物品
- 调整了燃尽布丁料理的等级
- 调整了DLC2Boss战第三阶段TAG和隐藏图标位置
BUG修复
- 修复了因为程序错误导致玩家意外离开挑战模式后，原挑战模式的剧情会在之后的挑战模式中出现的问题
- 修复了萌橙果会默认开启的问题
- 修复了DLC2BOSS战的谜底答案是部分五素材料理时，厌恶TAG可能刷出大份的问题
- 修复了DLC2BOSS战的奖励符卡时间异常的问题
- 修复了DLC2BOSS战第三阶段结束时可能卡死的问题
- 修复了DLC2BOSS战第三阶段投掷错误料理导致分数下降没有实时显示在进度里面的问题
- 修复了小桶砸人可能卡死的问题（需验证）
- 修复了两位DLC2的Boss出没地点不显示完全的问题
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