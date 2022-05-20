【测试版本0.9.2.417】5.20更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

全新的老爷爷

老爷爷功能全新升级，并且拥有了独立的UI。

在新的UI中，我们增加了一个新的功能——线索。

在这个功能中，我们集中了所有与锈渍铁剑、老爷爷的身份以及当年的御剑门之谜有关的线索。你在游戏的里程中会获得各种各样的情报，并解锁相应线索，最终知晓真相。

我们还调整优化了老爷爷请教的功能。

现在能否请教完全和老爷爷的记忆恢复程度挂钩，当解锁与老爷爷记忆相关的线索时，便会增加记忆恢复度，当记忆恢复到一定程度时就会解锁相应的神通或者功法。（理论上应该不会像以前一样卡御剑飞行了） 新的NPC交互对话

与老爷爷的线索功能相对应的，我们在与NPC对话的内容中加入了打听当年御剑门之事和宁州古迹情报的内容。

相应的对话内容会随着剧情中关键线索的获得而解锁。 新的神通功法

新的神通功法都投放在老爷爷的请教中，同时在白帝楼出售的九转功法也被调整到了老爷爷的请教功能中。

通明剑：地阶上神通，1同1同，自身受到6/12/18/30/48点真实伤害，获得【剑心】3/4/5/7/12。回合结束时，移除所有【剑心】。

通明剑诀：天阶下中庸类功法，回合开始时，获得【剑心】3/4/7/12/24，【剑气】1/2/5/8/12

【剑心】：释放剑系技能时，额外获得【剑气】1，【驭剑】*1。每次触发后移除一层。 神秘铁剑效果调整

由原来的伤害增加调整为吸收对手的灵气。

同时调整了诛仙四剑的效果和设定描述。 前期剧情调整

调整了与倪府管家的对话内容。

调整了封山之谜任务中的部分内容。

调整了白帝楼系列任务的对话内容。

降低了天魔眼中恢复神秘铁剑需要击杀魔物的数量需求。

调整了灿字玉牌任务中的部分内容。

调整了失踪的散修任务中的部分内容。

移除了白帝楼引魔出洞任务。

调整了倪家天蝉灵叶剧情，降低了这个剧情的重要程度（不再作为主线的一部分）。

调整了宁州古迹后和魏无极的对话内容。

调整了重返御剑门中对白帝的描述。

重置了图南海漩涡剧情后初遇白帝的剧情。

调整了重返天魔眼中的文案。 新的剧情和任务

大地图重要奇遇：追杀

金丹期在大地图上触发。

传音符任务：求援

金丹期通过传音符触发。

在宁州古迹中新增了两个奇遇，分别可以获得化神秘术【意守法】和天阶功法【奇门遁甲录】。

向NPC打听宁州古迹的机缘时，可以得到相关的情报。

新的打听

在门派向执事打听最近发生的事情时，可以获得更多门派内的消息了。 新的书籍

阅读这些书籍可以解锁对应草药的药性。 新的宗门任务

宗门弟子炼气中期到筑基期可以参加炼器大会。 人物立绘重置

我们又又又调整了人物立绘的画风。

在这次更新中以统一的画风标准调整了所有的原有人物立绘素材。

接下来就可以继续开展补充更多捏脸素材的工作了。

如果对新的立绘有什么想吐槽的，或者对将来的新立绘有什么要求的，可以到贴吧发帖。 新的龙宫场景

优化：

在剧情中提升悟性时，现在会弹出提示框正常提示了。

Bug修复：

修复了NPC的经历中会有1950年天机大比名次的bug 修复了读档后会导致神游领悟异常的bug 修复了门派俸禄错误的bug 修复了部分NPC境界突破后感兴趣的物品没有变化的bug 修复了星河剑派水剑流NPC阵道没有融会贯通的bug 修复了化尘教NPC在筑基时有天阶阵法的bug 修复了离火门部分NPC阵道领悟与神通不匹配的bug 修复了万象缠身诀需要木道融会贯通的bug 修复了浪方大圣剧情中自动存档后读档会导致异常触发浪方大圣后续事件的bug 修复了炎萧化神后重返天魔眼剧情异常中断的bug 修复了大五行擒仙手会将回血也计算在内的bug 修复了一些对话中的错别字

本周碎碎念：

这周更新公告字数好像挺多的，碎碎念就不用了罢（溜

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案