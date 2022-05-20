系统更新 Change Log——快捷物品槽【1.1.1】

各位大不六人，感谢大家长久以来的反馈！因为这些反馈，《完美的一天》进入了新的更新阶段，我们将推进下一波的引导及解谜优化，为此，基于大家的建议，我们准备了几个新的系统，其中也包括大型的结构性引导系统更新，并将在接下来的几次更新中逐一为各位呈现！

再次感谢大家对我们作品的喜爱与持续反馈，能为你们这样的玩家实践我们的创作，既是我们的初衷，也是我们的幸运！

本次更新（暂不包括所谓的“大型结构性引导系统更新”~）内容如下：

系统更新：

新增了快捷物品槽，可以方便的使用跳过时间物品，同时指示此类物品的可使用状态。

BUG修复：

修复新潮网加载过慢的问题

修复浏览器闪屏问题

修正连点M键并移动位置，会导致的报错

修正“踢毽子”生词没有在生词本上显示的问题

修正使用康达回到磁铁快餐，场景显示错误的问题

修复bili屏蔽词部分失效问题

修复了曹哥对话重复说台词的问题

修正了OICU对话，对话到一半停止，第二天对话不会重置的问题

再次提醒，免费DLC的制作与内测已经完成，预计将在六月进行更新！最后，大不六的魂！我们自己决定！