《人中怪物》v1.1更新

《人中怪物》上线后的第一次更新来啦！

距离正式版的登陆已经一周啦~在这期间我们收到了更多热心玩家的反馈，也让我们了解了更多小怪物的想法。为了提升游戏体验，我们根据大家的建议对游戏进行了一些细节上的调整。

玉佩和怀表的标注

通过反馈我们发现，大家对于玉佩和怀表在游戏中的作用产生了一些偏差，认为它们是通关或获取线索的必需品，这种情况偏离了我们的设计初衷，我们设计玉佩和怀表是希望能够让小怪物们探索到游戏场景内隐藏的故事。为了让玩家们在游玩过程中更加明确玉佩和怀表不是关卡通关的必要条件，我们在引导、界面和快捷键设置部分做出了修改。





更多的耐心

在本次更新中，耐心值做了一个大的调整，不再作为限制玩家的功能，让大家有充足的机会收集证词信息。

除了以上新增的内容外，这次更新还新增和修改了一些内容，包括结案、按键的内容等。

完整更新内容，详见以下更新日志：

修改部分关卡角色站位和道具位置。

修改了玉佩和怀表界面的样式。

修改玉佩和怀表的快捷键。

整体提升了第二章角色的初始耐心值。

整体降低了询问时所消耗的耐心值。

修改了结案内容，更加明显地阐述案件过程。

修改了部分角色的台词，提升整体案件逻辑。

修改了角色移速，基础速度和奔跑速度都会进行提升。

后续过程中，我们会继续优化作品，针对部分关卡进行更加完整的案件梳理、总结、调整，感谢大家的支持！