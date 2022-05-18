《古剑奇谭网络版 海外版》5月19日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年5月19日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城更新

通宝商城限时上架烟花【恋慕心声】

通宝商城限时上架挂饰【金风玉露·姣姣】【金风玉露·迢迢】【双星良夜·盈盈】【双星良夜·墨墨】

限时上架时间：2022年5月19日6时~2022年5月26日6时。

☆斗法调整

铭锋论剑赛季末加速：明性见意四（2300分）以下时，铭锋论剑战阶分的获取速度增加。

斗势境界赛季末加速：当周斗心达2400，并且结算后斗势境界低于势摇星海·三阶的，斗势境界将提升到势摇星海·三阶，将在下次结算（5月26日）时生效。

☆秘境调整

修正江流堙虚秘境无法使用助战使的问题。

新增可使用助战使的秘境：石火梦身冢、腐萤深窟、天门迷阵、雾羽丘林、聚宝仙府。

新秘境难度解锁：

太华秘境【困难】难度将在2022年5月19日中午12时开启。

聚宝仙府、雾羽秋林【豪侠】难度将在2022年5月22日中午12时开启。

☆通用调整

引道琼卷开启:

1)普通、困难难度小队秘境开启引道内容。

2)普通难度团队秘境开启引道内容。

3)荡尽修罗开启引道内容。

4)斗法活动开启引道内容。

同时，引道进度达到300,600分别可获得引道奖励【引道赏·躬行】、【引道赏·毕力】。

☆数值调整

引道商店上架【薪火绦·壹捌零】、【薪火绦·壹玖伍】，两者每周共同限购3次。

开放上衣、腰带、下装三级符咒的配方制造。

琅泉之路声望商上架腰带三级符咒配方。

青灯声望商上架上衣三级符咒配方。

血露薇声望商上架下装三级符咒配方。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年5月19日