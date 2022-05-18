没跑路嗷，就是这完整版内容有点多，小更一下

——新增内容——

1、增加了主线超越帷幕之影的4个结局对应的4个结局cg，并当然增加了一个播放界面

2、新增了剧情解锁的展示界面，可以查看目前完成的剧情cg和进度 （制作名单挪到了设置里）

3、重写了主线超越帷幕之影的部分剧情（主要是调查员分支）

4、增加了一个英雄暴富的随机事件

5、增加了存档地址展示，可以一键复制文件夹地址

至于其他两个主线的重写和cg我慢慢做吧T T

——优化内容——

1、修改了英雄报价的UI展示，现在直接显示英雄的报价是偏高还是偏低，鼠标移上去才会显示具体的【拮据】【不满】等等状态

2、增加了卖给英雄装备的提示动效和提示文本。如果卖不了，会让卖不了的文本弹啊弹

3、优化了教程的一些内容和bug修复

4、英雄如果欠高利贷后赚到足够钱不再会离开了

5、英雄不会强制要求参与等级比自己低太多的事件

6、增加了一个英雄暴富的随机事件

7、修复了终极威胁（通常是主线的最后一个事件）时烟雾特效的位置bug

8、修复了终极威胁时云朵的颜色没有变化

9、修复了一些英雄卡住的情况

10、修复了英雄的影子问题