挂机神话 20220518 古宝奇门

#【奇门】洪荒古宝套装现世，这同样是一套将攻击范围机制改变的古宝，作为第一套出场的洪荒套装，这种古宝与【昆仑】一样，被善用于控制之道

#【奇门】洪荒古宝将于【洪荒秘境】每5层的关底boss掉落

与其他古宝的设计思路一样，【奇门】的前2条词条为随机的通用属性提升 （洪荒古宝的词条属性将比旧古宝更为强大），最后一条词条则为此类古宝的逆天效果，一杯茶、一包烟、一件古宝选一天，赶紧收集心中的完美胚子，用龙魂养起来吧！（洪荒古宝可是个吃龙魂大户）

后续更新预告

接下来会再多花几天的时间打磨洪荒秘境相关的内容，然后狮子就会转去着手一直以来想做的【特遣】玩法啦，【特遣】会是个萌新和老怪物都有收益的玩法，奖励的丰富程度可以说和黑市相当（龙魂和秘境情报之类的是肯定会有 — 以缓解龙魂的巨量需求，除此之外还有更多整活的东西），预估能在下周出炉

ps制作人狮子的啐啐念：

狮子只想单纯做一个游戏人，不想做一个商人

狮子只想专心做出好玩的游戏，不想花太多精力和手段去控评

狮子因此只能使用最原始的手段

我滚地撒娇，求好评 求好评 求好评 求好评 求好评！

Q群：

622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴