2022年5月18日服务器维护公告

尊敬的上仙们：

我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2022年5月18日10:00-12:00

维护范围：全区

更新内容：

1.5月18日—5月24日开放“寻仙护符惊天动、寻宝奇兵众人夺、仙侠狂欢乐无穷、幸运装扮半价售”活动。

2.5月18日—5月24日限时出售“恋恋女仙礼、恋恋女神礼、恋恋女王礼、521浪漫礼包、我爱你520锦盒、情人节贺卡、白泽狂欢卡”。