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挂机神话 update for 17 May 2022

挂机神话 20220517 圆饼出击

Share · View all patches · Build 8752439 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

#现在龙魂在用于古宝觉醒时 — 会在弹窗处显示至下一阶段的所需数量并自动进行批量化操作了（也就是一次操作就直接消耗仓库内至下一阶段所需数量的龙魂）不用一个觉醒古宝点60次啦！

Q群：
622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）
没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教
另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

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