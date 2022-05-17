挂机神话 20220517 圆饼出击

#现在龙魂在用于古宝觉醒时 — 会在弹窗处显示至下一阶段的所需数量并自动进行批量化操作了（也就是一次操作就直接消耗仓库内至下一阶段所需数量的龙魂）不用一个觉醒古宝点60次啦！

Q群：

622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴