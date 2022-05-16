挂机神话 20220516 圆饼出击

#更新999层后关卡强化词条的提示，现在世界等级到达999后，将鼠标停放在出击界面【突破】按钮上将显示当前挑战关卡将会遭遇的特殊词条了（化劲一生之敌！）

#第一件洪荒古宝在做了，不再是新建文件夹

Q群：

622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴