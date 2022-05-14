"部分玩家卡顿情况为默认打开为集显导致，若遇到卡顿可调试独立显卡中的打开方式解决（此为游戏引擎默认设置，无法更改，见谅）",

"先更新一部分，其他的正在继续更新中",

"",

"1.0.4更新内容(2022/5/14 22:00)",

"1.修复了鉴天之眼点击最大时再点击会变为最小无法生效的BUG",

"2.优化了鼠标的显示，并增加了一个拖尾的效果，使得鼠标变得更加明显",

"3.阵法自动升级的排序优化，现在再拖动时会放置到选择技能之前，而不是位置调换",

"4.轮回之礼界面显示优化，增加了滑动条",

"5.法宝界面显示哟花，增加了滑动条",

"6.进一步降低了前期难度，大幅度提高了初期轮回之力的掉落，降低了轮回之礼内每级100%为10%，使得掉落后期不变的前提下更加圆滑。",

"7.修复了高级难度掉落几率与低级难度差不多的BUG",

"8.弟子页面中增加了详情显示，能够知道该弟子对应品阶属性的上下限",

"9.优化了弟子界面中的显示，能够在弟子界面中直接看到弟子的五行阴阳属性",

"10.修复了上下阵法宝卡死的BUG",