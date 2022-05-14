DLC2解锁，514恋恋之日，老板娘的旧地狱&地灵殿之旅开启！

English translation will be a little late, please wait..

最重要的提示：请大家先备份一下游戏存档

祝每一个喜欢地灵殿原作、以及喜欢地灵殿角色的玩家，514恋恋日快乐

大家久等了，东方夜雀食堂DLC2，旧地狱街道&地灵殿篇正式解锁开放，可以开始购买下载

DLC2请往：东方夜雀食堂DLC扩展包 - 旧地狱街道&地灵殿

与DLC2一起解锁的，还有在DLC1期间大家就在期待的游戏原声集(点击这里查看)。因为我们每个原声集都尽量保持在20首左右，但单拎出DLC1的话，无法凑够这个数字，所以将两个DLC合并发售。大家让大家等久了，希望这张CD可以让大家继续享受音乐的美好。

接下来介绍本次DLC2里包括的内容

新地区 旧地狱街道 & 地灵殿解锁，解锁时间：博丽神社剧情开始后

老板娘米斯蒂娅这次来到了被废弃的旧地狱，在这个大家不愿靠近、却自成一套社会体系的新环境，会遇到什么样的奇遇呢？

而且在这个旧地狱的中心，矗立着一栋古老的建筑，名叫“地灵殿”，在这个建筑内，又住着什么样的居民呢？

新的旅行，新的故事，新的朋友

老板娘的地底之旅，从现在开始——

首次更新可能会有一些bug，希望大家在评论区及时反馈，发布后的前三天应该难免会出现些BUG，如果遇到恶性BUG不用担心，我们会第一时间去修复，还请见谅……

接下来是之前的版本修复进度

新增&优化

博丽神社到旧地狱路上添加了新的地图入口

现在打电话给商人买完东西也会记住原先地图位置了

萌橙果现在可以被联动终端控制了

现在记事本中图鉴UI和夜间营业餐盘UI可以循环滚动

和npc对话的时候npc会转向玩家

BUG修复