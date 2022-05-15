2.0.0.1 更新公告

各位家长好，

在上次版本更新后，我们收到了不少反馈。因此我们紧急对这些问题进行了修复。

修复说明如下：

修复了24回合选择职业后可能卡住的问题

修复了存档转换后，个人信息里的双亲职业显示错误的问题

其他交互和UI显示上的问题

注：之前的个人信息转换错误只是职业名称显示错误，不会影响零用钱等其他内容，如果已经玩过2.0.0.0版本后还想重新手动转换存档的，需按照公告末尾的步骤重新转换存档

其他已知并且正在修复的问题：

旧存档无法导入

这个问题是由于旧存档的路径用了中文，并且在某些情况下会导致中文路径变成乱码，虽然不影响1.0.9.7版本的读取，但是会导致2.0.0.0及以后的版本无法识别存档路径于是使得存档转换失败。我们正在优化旧存档导入功能

重新转换存档的方法（会删除当前2.0.0.0版本存档）

请暂时先将steam云存档取消（在steam库内右键游戏-在弹出的菜单中选择属性打开面板-选择通用选项-将中国式家长的游戏存档保存于steam云的选项暂时取消） 打开电脑路径系统盘(这里的例子是C盘)C:\Users\你的电脑用户名\AppData\LocalLow\moyuwan中删除chineseparentsgame整个文件夹(这里是你的新版本存档数据) 确保第2步的路径内还存在另一个文件夹：中国式家长(这里是你的老版本存档数据) 键盘按下组合键WIN+R，在运行框内输入regedit进入注册表 在注册表内找到该路径：

计算机\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\moyuwan\chineseparentsgame 将其中的一条内容OldRecord_Conversion_Success_h1722812532直接右键删除 再次打开游戏查看存档是否转换成功 之后方可再次打开steam云存档功能 如果依然没有提示转换，请将C:\Users\你的电脑用户名\AppData\LocalLow\moyuwan\中国式家长\Save路径下的steam_autocloud.vdf暂时删除再次尝试

如果上述方法还是失败就麻烦将C:\Users\你的用户名\AppData\LocalLow\moyuwan文件夹里的所有内容都给我们

大家如果还遇到其他问题。请通过这个问卷链接提交给我们，感谢>>>Bug反馈问卷