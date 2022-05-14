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Brave's Rage update for 14 May 2022

每周版本更新 - 0.914.5

Share · View all patches · Build 8739187 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

各位勇者们下午好！

为了给下周的一些重大更新打基础，本次周更迟了一点，但希望还赶得上大家的周末时光！
本次更新不仅为海盗湾添加了一系列有趣的奇遇事件，还添加了一系列 盾卫桑丘 的新卡牌，具体内容如下：

  • 新增了海盗湾的随机事件！！
    我们为海盗湾这张地图设计了一系列有趣的随机事件，欢迎大家前往探索。

  • 扩充了新的系列卡牌！！
    为了改善桑丘的笨重模式玩法过于“笨重”的情况，我们加入了一些卡牌，希望为大家带来更多战术选择：
    【卡牌】不怕不怕：一张可以加快角色在笨重模式中行动速度的功能性卡牌。
    【卡牌】龟缩：一张可以加快角色叠加加固护盾的卡牌，多张在手的情况效果惊人。
    【卡牌】皮糙肉厚：一张可以将笨重层数转化为加固护盾的卡牌。
    【卡牌】决斗家武具：一张可以随着紧急防御次数而增加自身效果的卡牌。

  • BOSS战斗体验改善！！
    【Boss】被腐化的魔王：新增了 韧性 特性（提升对部分负面效果的抗性）

  • 新增了在游戏中查看当前难度等级与对应效果的功能；

  • 修复了部分卡牌在商店中的售价不正确的问题；

  • 修复了迷雾森林的蘑菇相关事件的显示不正确问题。

欢迎前去体验今天更新的内容，希望大家能够喜欢，也请同时期待我们下周的重大更新！
我们会继续赶时间好好更新，为各位带来更好的游戏体验。

开发团队敬上
2022年5月14日

Changed depots in test branch

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Brave's Rage Mac Depot 1124082
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