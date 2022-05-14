挂机神话 20220514 洪荒秘境

实装【企业】秘境考古2级，开放洪荒（橙色）难度秘境

相对于上古（紫色）难度秘境，洪荒秘境难度更高，掉落2倍龙魂（每3层关底boss掉落2个，已实装），并会在后续更新中产出更强大的洪荒古宝（未实装）

秘境难度在重置时选择，与上古秘境同样，洪荒秘境使用30个情报进行重置

洪荒秘境默认上限30层，无需依靠世界等级解锁秘境层数上限

关于古宝掉落，由于洪荒古宝尚未面世，洪荒秘境将临时掉落上古秘境的古宝，后续洪荒古宝面世，将逐步替代古宝掉落，最终洪荒秘境将只掉落洪荒古宝

洪荒秘境难度极高，在洪荒古宝面世前，有难以通关的风险，请各位大能谨慎挑战 ( 说的是那些情报量不足的萌萌！谨慎投资别进去头被打飞了！ )

洪荒秘境的后续更新说明：

原本狮子想在接下来的一周开发【特遣】玩法的，但想了一下决定还是先把洪荒秘境的体验打磨好，因此之后几天的更新都会是关于这个新难度秘境的

洪荒秘境将有新的古宝种类，该类古宝不在上古秘境中掉落 (这次要翻牌哪个属性呢？)

此外，洪荒秘境也将掉落现有古宝的洪荒版本，届时大能们可以直接选择洪荒古宝培养，也可以将现有古宝升级成洪荒古宝（也就是现在大家手上的好胚子免伤/流血/冰封古宝不会作废，可以升级！）（从设计目的上，同级别内所有机制的古宝并不会有数值优劣之分，只有使用搭配之别）

Q群：

622868992（新开，来了就是大佬）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

ps制作人狮子的啐啐念：

狮子只想单纯做一个游戏人，不想做一个商人

狮子只想专心做出好玩的游戏，不想花太多精力和手段去控评

狮子因此只能使用最原始的手段

我滚地撒娇，求好评 求好评 求好评 求好评 求好评！

周 末 愉 快 ！