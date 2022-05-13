新增可习得称号，增加武将养成路线

1、新增可习得称号，武将符合习得条件后，可以习得新称号。升级路线有12条：单挑、政治、智力、商业、口才、防御、攻击、存活、陆战、林战、水战、领军

2、当习得的称号等级小于等于已有称号的等级时，仍可习得称号，但习得后不显示不生效。也就是说永远只有最高等级的称号能显示生效，同等级则先习得者优先。

3、编辑器中可以修改称号，同时可以编辑习得称号时的文本



