"Due to the limited manpower of the team, many new contents and words have been added, so that other languages will not be able to display these contents normally. We will translate these words in multiple languages as soon as possible, which will affect everyone's game. We are very sorry!",

"1.0.3更新内容(2022/5/13 19:30)",

"1.加入天道祝福，现在每天登陆游戏可以领取少量的轮回之力",

"2.平衡了每个难度的轮回之力掉落",

"3.修复了突破显示的错误",

"4.尝试对游戏整体进行了一定的优化",

"5.给弟子增加了五行阴阳的显示",

"6.优化了选择自动阵法升级的选项，现在已经能够通过升级界面的“详情”看到这些对应词条的效果了",

"7.在设置中加入了弟子伤害的显示，由于为实时计算会造成卡顿，建议不想看的时候关闭",

"8.修复被动清理法宝时无法获得轮回之力的BUG",

"9.设置中增加了关闭掉落效果，关闭后不会出现灵气、灵石以及轮回之力的图片掉落效果",

"10.设置界面中的左上角增添了一个一键优化性能的效果按钮，当后期游戏卡顿时可以点击使用，会对所有的显示进行关闭处理等，不卡的话不必使用",

"11.降低了初级难度的难度，突破消耗的灵气变成了原来的80%",

"12.再次优化了一些新手教程",

"13.修复游戏无法开始的问题，如果还有这个情况，请及时和我们联系！！！",