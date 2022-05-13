《人中怪物》v1.0

《人中怪物》正式上线啦！撒花~

在抢先体验阶段中，我们收到了很多小怪物们的意见和建议，感谢大家的关注和支持！在正式版的更新中，我们对大家提出的问题进行了优化，并且加入了更多新的内容，期待大家的体验！

揭开谜团的面纱

在本次更新中小怪物们将会探索到整个谜团的真相，错综复杂的人物关系、整个世界的构架、各种事件的谜底将会被你一一揭开，你有更充足的时间感受这个奇妙的世界。新谜题的开启条件仍需要解锁神秘关卡，所以在本次更新后，需要请大家重新进入《天仙子》进行结案，进入神秘关卡。



达成结局

我们准备了不同的结局等待大家探索，大家可以通过神秘关卡入口进行体验。



除了以上新增的内容外，这次更新还新增和修改了一些内容，包括前情提要、结案的内容等。

完整更新内容，详见以下更新日志：

解锁最终章内容。

解锁最终章前神秘关卡。

修改了前情提要，使其更加符合背景。

修改了结案的内容，使其更加符合背景。

增加了多个片尾结局。

为新的内容进行配音。

增加、修改、整理了Steam中的可完成成就。

增加了角色跑步功能。

Steam头图的修改。

Steam页面关于游戏内容的更新。

再次感谢大家的支持，《人中怪物》是我们和大家的初遇，最终章的结束并不代表告别，我们正在进行新作品的筹划，相信很快就会和大家见面！

