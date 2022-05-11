《R2Beat：音速觉醒》5月11日维护开服及活动公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

《R2Beat：音速觉醒》5月11日服务器维护已经完成，现已开服！

衷心感谢大家对我们的支持与关注！

5月11日维护开服时间：2022年5月11日16:00

《R2Beat：音速觉醒》官方网站：https://r2beat-cn.valofe.com/

【维护内容】：

1.修复了部分已知Bug，解决部分客户端报错，我们将对客户端和网络稳定性进行持续调整优化。

2.新增中英文歌曲总计83首，涵盖星星难度歌曲46首，月亮难度歌曲29首，太阳难度歌曲8首。

3.520甜蜜恋爱季开启，商城服饰、道具全品类上新。

4.特惠礼包上架三档全新超值永久道具礼包。

5.累计签到活动持续，可免费获得金/银/铜钥匙及可爱宠物。

6.目前，道具“花园主题卡”只能有玩伴关系的角色购买，后期会调整成为单人角色也可购买。

7.服务器维护补偿：金钥匙2。

8.原“冲级达人”活动变为普发奖励的“吉祥暖暖”套装、天降财神、香水百合已发放到账。

9.因“占卜任务”无法完成补偿的乐游券10已发放到账。

10.所有发放道具请玩家到邮箱-邮件提醒-邮件保管箱-公告处领取奖励邮件。

《R2Beat：音速觉醒》有你更精彩！