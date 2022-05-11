版本更新 - 0.914.4

各位勇者们下午好，
我们刚对版本进行了更新，内容如下：
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新增了迷雾森林的随机事件！！
我们为迷雾森林这张地图设计了一系列有趣的随机事件，欢迎大家前往探索。
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现有卡牌的加强！！
【卡牌】雷鸣降临：随着战斗中法球卡的使用，雷鸣降临将会造成大量伤害。
【卡牌】愤怒屏障：移除了使用次数限制，方便大家叠更厚的甲，挨更毒的打。
【卡牌】先锋护盾：修复了上个版本无法获得护盾的问题，并且提高了护盾值。
【卡牌】锻造：现在锻造卡能提供更多加固护盾。
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战斗体验改善！！
【敌人】猎狗：行动模式里加入了一个没有伤害的buff类动作，方便大家抓住破绽击杀。
【建筑】泉水：为了让大家有更多粮食探索地图，调整了泉水的功能，现在固定提供粮食。
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调整了难度0的初始卡组，加入更多灰色卡以提供更多战术选择；
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修复了唐吉的顺劈斩技能生效目标不正确的问题；
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事件中资源不足的选项将以红字提示。
欢迎大家向我们反馈遇到的问题，我们也会积极响应社区的声音为大家带来更好的游戏体验！
我们会继续赶时间好好更新，为各位带来更好的游戏体验。
开发团队敬上
2022年5月11日
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