版本更新 - 0.914.4

各位勇者们下午好，

我们刚对版本进行了更新，内容如下：

新增了迷雾森林的随机事件！！

我们为迷雾森林这张地图设计了一系列有趣的随机事件，欢迎大家前往探索。

现有卡牌的加强！！

【卡牌】雷鸣降临：随着战斗中法球卡的使用，雷鸣降临将会造成大量伤害。

【卡牌】愤怒屏障：移除了使用次数限制，方便大家叠更厚的甲，挨更毒的打。

【卡牌】先锋护盾：修复了上个版本无法获得护盾的问题，并且提高了护盾值。

【卡牌】锻造：现在锻造卡能提供更多加固护盾。

战斗体验改善！！

【敌人】猎狗：行动模式里加入了一个没有伤害的buff类动作，方便大家抓住破绽击杀。

【建筑】泉水：为了让大家有更多粮食探索地图，调整了泉水的功能，现在固定提供粮食。

调整了难度0的初始卡组，加入更多灰色卡以提供更多战术选择；

修复了唐吉的顺劈斩技能生效目标不正确的问题；