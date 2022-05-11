2022年5月11日服务器维护公告

尊敬的上仙们：

我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2022年5月11日10:00-12:00

维护范围：全区

更新内容：

1.5月11日—5月17日开放“寻宝奇兵众人夺、仙侠狂欢乐无穷、幸运装扮半价售”活动。

2.5月11日—5月17日限时出售“仙侠团·团长、玄铁团·团长、寻仙团·团长、采风团·团长”。

3.新增新成就“金闪闪的团长”。

4.新增招募频道及组队喊话功能。