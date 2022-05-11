 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.

仙侠世界2 update for 11 May 2022

2022年5月11日服务器维护公告

Share · View all patches · Build 8715848 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

尊敬的上仙们：
我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2022年5月11日10:00-12:00
维护范围：全区

更新内容：
1.5月11日—5月17日开放“寻宝奇兵众人夺、仙侠狂欢乐无穷、幸运装扮半价售”活动。
2.5月11日—5月17日限时出售“仙侠团·团长、玄铁团·团长、寻仙团·团长、采风团·团长”。
3.新增新成就“金闪闪的团长”。
4.新增招募频道及组队喊话功能。

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.