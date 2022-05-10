"1.0.1更新补充(2022/5/11 03:33)",

"1.昵称修改：弟子详情页，点击昵称可修改",

"2.修复了音乐问题",

"3.修复部分设备出现的闪屏问题",

"4.时间显示从0年开始",

"5.优化了部分页面",

"6.修复弟子重叠问题",

"7.可轮回弟子数量去除上限",

"8.还修复了其他的东西，但由于太困，有点记不起来了",

"",

"1.0.1更新内容(2022/5/11 00:00)",

"1.修复了神剑御雷真诀攻击多个弟子会被BOSS怪挡住的BUG",

"2.优化了继承界面，游戏结束的继承现在可以直接选择继承的弟子了",

"3.增加了一些可操作界面的的滚动条",

"4.重做了新手教程的文本",

"5.大幅度的增加了低级难度抽取高阶弟子的几率",

"6.增加了五行阴阳属性的介绍，可以在护阵属性的问号中查看",

"7.增加了一键上下阵弟子，操作时需要将想要—键上阵的弟子锁定",

"8.优化了弟子上阵的方式，现在可以在弟子栏对同一个位置进行上阵了，弟子回按照顺序自动排列",

"9.增加了鉴天之眼的效果，当有该技能升级时，除去滚轴外，也可以通过这个来空置视野大小",