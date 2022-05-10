《俠之道》版本完善預定更新日期調整公告

大家好，俠之道團隊在經過四月份的整合以及重新規畫後，在考慮疫情影響人事的同時，為確保品質，原定於五月及六月的的更新計畫將推遲至七月中更新，其原因在於團隊除了加緊補齊第三年劇情外，也將拉長測試期，令新增及原有內容能達到要求，同時也將兩次更新合併為一次，避免分散更新增加測試與修復的工作時程，在五到七月期間團隊也會繼續針對惡性BUG進行處理，並以每兩周更新的方式進行。

最後再次感謝玩家們的支持，俠之道團隊會持續努力完善整個俠之道。