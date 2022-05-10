 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.

英雄黄昏 update for 10 May 2022

2022年5月10日 更新说明

Share · View all patches · Build 8708814 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【体验调整】
1.新增道具[醒酒汤]，在名望商店有售，立即回满武将的酒量。
2.新增紫色[周郎套装]，在名望商店有售，属性为统帅和魅力。
3.优化邀请武将喝酒操作，可以一次性邀请多个武将。
4.优化武将信息列表的筛选功能，连点可以反向筛选。
5.优化背包卖出操作，方便连续卖出。
6.优化自立门户伟业下野及选城的操作。

百度贴吧：英雄黄昏
交流QQ群3：598664495

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.