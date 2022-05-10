2022年5月10日 更新说明

【体验调整】
1.新增道具[醒酒汤]，在名望商店有售，立即回满武将的酒量。
2.新增紫色[周郎套装]，在名望商店有售，属性为统帅和魅力。
3.优化邀请武将喝酒操作，可以一次性邀请多个武将。
4.优化武将信息列表的筛选功能，连点可以反向筛选。
5.优化背包卖出操作，方便连续卖出。
6.优化自立门户伟业下野及选城的操作。
百度贴吧：英雄黄昏
交流QQ群3：598664495
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2.新增紫色[周郎套装]，在名望商店有售，属性为统帅和魅力。
3.优化邀请武将喝酒操作，可以一次性邀请多个武将。
4.优化武将信息列表的筛选功能，连点可以反向筛选。
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