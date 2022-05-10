挂机神话 20220510 圆饼出击

#修正秘境UI界面中关于秘境情报获取方式的说明
#更新【昆仑】古宝一条词条的文案
#本周更新计划：
增加一些易用性功能与优化操作体验（如批量操作龙魂） — 为【秘境】后续玩法作铺垫，作为终局玩法之一的【秘境】后续设计在做了在做了
Q群：
622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）
没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教
另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴
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另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴
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