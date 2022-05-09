【测试版本0.9.2.413】5.9更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
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更新：
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添加了一种新的宗门长老任务
现在授业长老增加了招新任务，并且为讲法任务添加了一些小彩蛋。
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添加了一段长老小剧情
成为长老后，可以在门派大比进行时到宗门广场触发一段小剧情。
优化：
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优化了传音符中的道侣称呼
现在传音符的道侣称呼前不会再加上姓了。
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门派大比获胜后会增加门派声望了。
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天魔眼夺冠后也会增加门派声望了。
Bug修复：
- 修复了天机大比时获取npc数据错误的bug
- 修复了在炼器时换器后无法打开tab界面的bug
- 修复了可以进入化神期神仙斗法的bug
- 修复了良药任务中拒绝李相书后任务没有结束的bug
- 修复了剧情对话中的一些错别字
- 修复了剧情对话中人物错误的bug
- 修复了重返天魔眼后炎萧状态异常不回复传音符的bug
今日碎碎念：
没想到这么快就碎碎念了→ →
依然是每周一定期的优化和bug修复
说起来今天更新了是不是就算这周没咕了呢？
然后依旧是不能忘掉的下次更新提醒。
在下次的内容更新中，我们会对原有的主线流程进行优化，新的主线流程优化可能无法兼容老档，大部分的老档会无法使用优化后的新系统，对于已经推进到500年后的存档影响较小，但是对于尚未完成筑基期天魔眼任务没有请教到御剑飞行的存档、和正在进行天蝉灵叶任务的存档影响可能较大。
所以大家在下次版本更新前保留存档的话建议避开这两个危险区间。
这段内容好像已经说了三遍了，果然很重要呢。——————————————————————————————————————————
一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生
测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test
也可以用这串神秘代码定位到存档位置
%appdata%/../LocalLow/yusuiInc
把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。
遇到问题的解决方案
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加入觅长生QQ频道在问题反馈子频道发言
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