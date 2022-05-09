【测试版本0.9.2.413】5.9更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

添加了一种新的宗门长老任务

现在授业长老增加了招新任务，并且为讲法任务添加了一些小彩蛋。 添加了一段长老小剧情

成为长老后，可以在门派大比进行时到宗门广场触发一段小剧情。

优化：

优化了传音符中的道侣称呼

现在传音符的道侣称呼前不会再加上姓了。 门派大比获胜后会增加门派声望了。 天魔眼夺冠后也会增加门派声望了。

Bug修复：

修复了天机大比时获取npc数据错误的bug 修复了在炼器时换器后无法打开tab界面的bug 修复了可以进入化神期神仙斗法的bug 修复了良药任务中拒绝李相书后任务没有结束的bug 修复了剧情对话中的一些错别字 修复了剧情对话中人物错误的bug 修复了重返天魔眼后炎萧状态异常不回复传音符的bug

今日碎碎念：

没想到这么快就碎碎念了→ →

依然是每周一定期的优化和bug修复

说起来今天更新了是不是就算这周没咕了呢？

然后依旧是不能忘掉的下次更新提醒。

在下次的内容更新中，我们会对原有的主线流程进行优化，新的主线流程优化可能无法兼容老档，大部分的老档会无法使用优化后的新系统，对于已经推进到500年后的存档影响较小，但是对于尚未完成筑基期天魔眼任务没有请教到御剑飞行的存档、和正在进行天蝉灵叶任务的存档影响可能较大。

所以大家在下次版本更新前保留存档的话建议避开这两个危险区间。

这段内容好像已经说了三遍了，果然很重要呢。——————————————————————————————————————————

一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案