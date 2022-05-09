觅长生制作组的第一次声明

今天早晨收到了一位热心玩家发来的一张文章截图。

可以看到 ，在这篇我们不怎么关注的同行的相关文章下，出现了《觅长生》的名字。

这篇文章是由一个名为云游姬的自媒体账号分别发布在腾讯和网易上的文章，文章的链接如下

https://www.163.com/dy/article/H6N136AH05467D9Z.html

https://xw.qq.com/amphtml/20220506A098SG00

文章发布于5月6日，虽然我们无法查询到文章具体的阅读量，但是仅在网易的文章下就有超过200个的评论,

同时我们在百度时发现这篇文章还被网易新闻选为了推荐新闻。

既然这篇文章涉及到了《觅长生》，那么在保留名誉权相关的法律权益的前提下，我们需要针对文章中涉及的一些事情做出澄清。

首先文章中提到的“为了避险，中国单机游戏基本就没有出过创意工坊”并拿觅长生作为例子。

觅长生在现阶段没有开启创意工坊与文中所提到的避险没有任何关系，真正的原因有以下两点。

游戏内容制作的工作量较大，暂时没有充足的时间去了解创意工坊相关的api。

熟悉觅长生的伙伴们应该都知道，我们一直都是以一种小步快跑的方式来制作游戏的。在这漫长的小步快跑的过程中，大家的工作内容需要紧密的配合。这就导致了我们的程序员到目前为止还没有一整段充足的时间去阅读创意工坊相关的文档，也就无从说起制作相关内容并开放创意工坊了。 游戏现在还在以比较快的节奏更新中，随时可能会有底层代码的改动。

觅长生从在steam平台发布ea到现在，经历了大大小小数不清次数的底层改动，而底层改动对于大多数mod制作者来说，就是一次次大规模的debug。特别是对于想要制作大型mod的创意工坊作者来说，这其实是一件非常痛苦的事情。所以我们也倾向于不要过早提前开放创意工坊。

我们工作室比较小，所以并没有人手可以去做额外的事情。

其次文章中说到的“就连近期的《觅长生》，也只是在wiki网站里搞了个和官方无关的玩家同人社区”。

大家应该都知道，Wiki是一种百科类的网站，可以说和“社区”这个概念截然不同。Wiki是由热心玩家们一起建立的信息平台，目的是为其它玩家提供更好的攻略信息等数据，方便玩家查询，并不是一个交流社区。Wiki并没有成为一个“玩家社区”的可能，更不可能成为第三方猎取mod版权的平台。

澄清结束后再来说说mod和创意工坊。

我们对游戏mod的制作是绝对支持且开放的。

制作组中的绝大部分小伙伴都是陈年单机玩家，谁没试过少女卷轴的装mod装2天，然后玩游戏半小时呢？甚至现在新加入的程序员全都是从mod作者中招募的。

觅长生的游戏代码完全没有加密，也不会为了反制mod专门去混淆代码。

我们很早就在游戏里内置了开源的mod框架BepInEx，也是为了方便大家开发和安装mod。

对了，我们还有个官方的mod制作者交流群，群号是769074914，群里面会分享一些mod制作可能用得到的文件如游戏的数据表格(策划同款)等，群里面也有很多资深巨佬级mod制作者可以一起交流如何开发mod。

如果对这些大佬的mod感兴趣的话，可以去3DM的mod站上围观一下，在创意工坊正式上之前，现在绝大部分的觅长生mod都会发布在3DM上。

然后是steam的创意工坊，如上面提到的，我们目前还没有开始看创意工坊的相关文档，而且由于项目早期经验不足的原因，并没有在一开始就给创意工坊留好接口，所以就目前而言，我们确实不能保证创意工坊一定会开，不过steam上已经有游戏基于BepInEx框架开放创意工坊的先例，所以感觉同样是基于BepInEx来制作mod的我们也是有开放创意工坊的可行性的。

至于什么时候开创意工坊，也如上面说的一样，我们应该会在游戏内容基本制作完成，至少是程序相关的开发全部完成，程序员有空闲时间后再开始steam上创意工坊的研究工作，到时候应该也会在更新公告里的碎碎念里和大家说的。

我们的目标只是做出好玩的游戏，不想掺和在各种节奏里面，但是最近确实因为某些问题带来了一些负面影响，于是就有了这篇第一次声明。

不开心的事情就到此为止，大家下次更新公告的时候见~